Numan Kurtulmuş: Ayasofya Türkiye'nin egemenlik hakkıdır

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş A Haber "Gündem Özel" programında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satırbaşları:

Twitter özel bir şirkettir. Twitter'ın kendi düşüncesine göre bazı hesapları kapatması çok yanlış bir karardır. İnsanlar bu mecralara fikirlerini yaymak için giriyorlar.

TWİTTER'IN BAZI HESAPLARI KAPATMASI SİYASİ BİR KARARDIR

Twitter'ın bu hesapları kapatması bu mecranını siyasallaştığını gösteriyor. Bir şirket nasıl olur da bu kadar politize olur ve insanların hesaplarını kapatır bunu tüm dünyanın sorgulaması lazım.

CORONAVİRÜS SÜRECİNDE SAĞLIK ALTYAPIMIZIN NE KADAR GÜÇLÜ OLDUĞUNU GÖRDÜK

Biz Türkiye olarak coronavirüs sürecinin başından itibaren önemli tedbirler aldık. Özellikle İstanbul'da büyük imkanı olan hastaneler açıldı. Yolları da Cumhurbaşkanımızın talimatları ile hızlandırılarak açıldı. Bu süreçte hiçbir ülkeye nasip olmayacak şekilde 45 günde hastane açtık. Ayrıca sağlıkçılarımızın ve sağlık altyapısının ne kadar güçlü olduğunu gördük.

AYASOFYA TARTIŞMASI

Ayasofya bizim bu coğrafyayı sahiplenmemizin belgesidir. Fethin kılıç hakkıdır. Bu meseleyi böyle görmek lazım. Ayasofya dediğimiz sadece oradaki bir binadan ibaret değildir bir komplekstir. Ayasofya bir Külliye'dir aslında. Ayasofya Türkiye'nin egemenlik hakkıdır.

BUGÜN KAMUOYU ARAŞTIRMASI YAPILSA

Çocukluğumuzdan beri milyonlarca vatandaşımız 'zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın' şeklinde sloganlar attı. Bizler de attık bu sloganları. Kahir ekseriyet bu konuya böyle yaklaşmıştır. Dolayısıyla bu, bu topraklara ait olmanın bir meselesi olarak görünmesi gerekir. Türkiye'ye, bu medeniyete, bu kültüre ait olmanın bir talebi olarak ortaya çıkar. Bugün yapılan kamuoyu araştırmasında sadece falanca partiyi destekleyenler değil, T.C vatandaşlarının çok büyük kısmı Ayasofya'nın asli hüviyetine dönmesini, bu fikri desteklediği herhangi bir kamuoyu araştırmacısı tarafından da ortaya koyulabilir.

CHP'Lİ KABOĞLU'NUN SKANDAL SÖZLERİNE CEVAP

Bildiğim kadarıyla bu açıklamayı yapan sayın milletvekili 'yanlış anlaşıldım, bunu demek istemedim' gibi bir şeyler demiş ama son derece hazin bir şeydir. Tam da onu ifade etmeye çalışıyordum. Bırakın Yunanistan buna karşı çıksın. Bırakın Bizans hayalleri kuranlar, büyük Yunanistan hayalleri kuranlar, büyük Ortodoks yayılmacılığı hayali kuranlar; Ayasofya'nın cami olmasından, hatta İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmesinden rahatsızlık duysunlar. Hatırlayın; Gezi parkı olaylarında da duvarlara 'zulüm 1453'de başladı' yazan bedbahtlar olmuştu. Bu büyük bir milletle uyuşmazlıktır.

"BU TOPRAKLARIN TARİHİNE KARŞI YABANCI OLMAKTIR"

Kendisini bu topraklara ait hissetmemektir. Bu toprakların tarihine karşı yabancı olmaktır. Bunun için illa şu partiden ya da bu partiden olmaya gerek yok. Ne acıdır ki sayıları yine çok az olmakla birlikte; bu tür konular ne zaman gündeme gelse Bizanslı gibi düşünen, bu topraklara ait değilmiş gibi düşünen, bu milletin inançlarıyla, değerleriyle, tarihleriyle taban tabana zıt yaklaşımlar içerisinde olan çok az sayıda çağ dışı kafada insanlar var. Bunları üzülerek takip ediyoruz. Milletimizi kahir ekseriyeti bu çerçevede değildir.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

Erken seçim tartışmaları ile Türkiye'nin ana tartışma konuları saptırılıyor böyle bir gündem maddemiz yok.