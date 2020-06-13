Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Ankara Valiliği'nden flaş uyarı: Sel ve su baskınları olabilir...

Son dakika: Valiliği'nden flaş uyarı: Sel ve su baskınları olabilir...

Valiliği'nden kentte yaşayanlara flaş bir uyarı geldi. Şiddetli yağışın beklendiğini bildiren Valilik, sel ve su baskınları konusunda vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Ankara'da önceki gün de 250 dükkan ve evi su basmış, 1 kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.

Giriş Tarihi: 13.6.2020 09:36 ABONE OL
Son dakika: Ankara Valiliği'nden flaş uyarı: Sel ve su baskınları olabilir...

Ankara Valiliği, bugün öğle saatlerinden itibaren pek çok ilçede etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, rüzgar, dolu ve yıldırım düşmesi riskine karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Meteorolojik verilerle yapılan son değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Ankara merkez dahil olmak üzere, doğu kesimlerinde (Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Altındağ, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Akyurt, Çubuk, Kahramankazan, Kızılcahamam, Çamlıdere, Kalecik, Elmadağ, Bala) kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu ve yıldırım riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Ankara Valiliği'nden flaş uyarı: Sel ve su baskınları olabilir...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA