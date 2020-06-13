Son dakika: Bakan Kurum'dan Haliç'teki kirlilik ve kokuya ilişkin flaş açıklama: İçimizi sızlatıyor...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Haliç'teki koku ve görüntü kirliliği ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. Bakan Kurum, görüntülerin içlerini sızlattığını söyledi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi isterse destek verebileceklerini bildirdi.

Temizlenerek maviliğe bürünen Haliç yeniden çamura döndü | Video

BAKAN KURUM'DAN HALİÇ AÇIKLAMASI

Bakan Murat Kurum Haliç'teki kötü koku ve görüntü kirliliğine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Haliç'teki görüntüler içimizi sızlatıyor. Haliç'in hali içler acısı. İBB yardım isterse destek veririz.

NE OLMUŞTU?

CHP'li Nurettin Sözen'in İBB başkanlığı yaptığı dönemde Haliç'ten kötü kokular yükseliyordu.

Haliç'in çevresinde oturan vatandaşlar, evlerinde camlarını açamıyordu.

Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB başkanlığı görevine seçilmesinin ardından Haliç'te büyük bir değişim başladı.

Erdoğan'ın yaptığı başarılı çalışmalarla Haliç pislikten kurtarıldı.

MAVİYE KAVUŞMUŞTU

İBB'de AK Parti belediyeciliğinin devam ettiği dönemde Haliç'te insanlar yüzmeye başladı, hayvan çeşitliliği günden güne artmaya başladı.

CHP GELDİ, HALİÇ KARA GÜNLERİNE GERİ DÖNDÜ

Masmavi bir görünüm kazanan Haliç, İBB'nin CHP yönetimine geçtiği dönemde eski günlerine dönmeye başladı.

Üstelik bu değişim 1 yıl gibi kısa bir sürede meydana geldi.

Haliç'te meydana gelen çirkin görüntüyle ilgili açıklama yapan İBB yönetimi, 3 hafta içinde Haliç'in eski haline döneceğini savundu.

Ancak Haliç çevresinde yürüyen vatandaşlar, pis kokular nedeniyle bunaldı.

Haliç temiz ve mavi olan eski günlerini özlemeye başladı

Haliç için böyle isyan ettiler

Haliç adeta çamura döndü!