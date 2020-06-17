Son dakika: Başkan Erdoğan: Bu vatanın şehadete eren tek bir evladının kanı yerde kalmayacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK tarafından kalleşçe şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan anlamlı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Ömrünün baharında hain terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp şehit edilen öğretmenimiz #NecmettinYılmaz kardeşimizi şehadetinin 3. yıl dönümünde rahmetle anıyorum.

Ebediyete irtihal etmiş, istikbalimizin mimarı tüm öğretmenlerimizi hürmetle yâd ediyorum.

Bu vatanın şehadete eren tek bir evladının kanı yerde kalmayacak. Kalemin silaha, birliğin tefrikaya, iyiliğin kötülüğe, huzurun teröre galip geldiği bir Türkiye için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN İNLERİNE GİRİLDİ, KANLARI YERDE KALMADI

Terör örgütü PKK'nın yurt içinde tükenme noktasına gelmesinin ardından, erişilemez gördükleri noktalar da vuruldu. Önce Pençe Kartal Harekatı, daha sonra ise Pençe Kaplan Harekatı ile terör örgütünün inlerine girildi. Mühimmat ve sığınaklar etkisiz hale getirilirken, teröristler de vuruldu. Komandolar Haftanin'de operasyona başlarken, şehitlerin kanları yerde kalmadı.