Suriye'de YPG/PKK terör örgütü Süryanilerin evlerinin altına tünel kazıyor

YPG/PKK'nın geçen hafta kazdığı bir tünelin, Kamışlı'da bir kilisede görevli olan Süryani rahibenin evinin bahçesine çıktığı, bunun ilk olmadığı ve daha önce de buna benzer vakaların 2018 ve 2019'da da yaşandığı kaydedildi.

Terör örgütü YPG/PKK militanları, tünelin kapatılmasını isteyen rahibe ve kardeşlerine, bu kararın Kandil'deki terör örgütü PKK tarafından alınması gerektiğini, YPG/PKK'nın tünel operasyonlarının Kandil'deki PKK tarafından yönetildiğini söylediği aktarıldı.

Açıklamada bir YPG/PKK militanının rahibe ve kardeşlerine, "Bunlar bizim evlerimiz. 10 yıl içinde hiçbiriniz burada olmayacaksınız ve sizin evleriniz bizim olacak." ifadesini kullandığı belirtildi.

Kuzeydoğu Suriye'de son yıllarda YPG/PKK'nın boyunduruğu altında yaşayan Süryanilerin, örgütün "korkunç taktikleri, tehdit, baskı ve ölümcül şiddetin kurbanı" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Aralık 2018'de Kamışlı'daki asırlık bir Süryani mezarlığının altından yine PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen tünel kazma teşebbüsü olduğu hatırlatılırken, PKK/YPG'nin tünel kazma stratejisini DEAŞ'tan kopyaladığına dikkat çekildi.