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Çengelköy sahili de kirlendi!

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. , Çengelköy sahilindeki kirliliğe dikkat çekti. Birpınar, “Bugün-İstanbul-Çengelköy Çınaraltı önü deniz çöpleri... Sürekli temizlik şart. Denize çöp atmayın!” dedi. CHP'li İBB'nin yönetiminde İstanbul'da büyük bir çevre kirliliği yaşanması dikkat çekiyor. Yıllarca emek verilerek temizlenen ve balıkların yaşam alanı haline gelen mavi Haliç eski kötü günlerine döndü. Ardından atıkların dere ve denize dökülmesi sonucu çevre kirliliğinde artışlar göründü.

DAMLA KAYA
Giriş Tarihi: 18.6.2020 18:47 Son Güncelleme: 18.6.2020 19:07 ABONE OL
Çengelköy sahili de kirlendi!

İstanbul'un nadide yerlerinden olan Çengelköy'de denizin içler acısı hali görüntülere yansıdı.

Çengelköy sahilinde Çınaraltı önünde denizdeki çöpler böyle görüntülendi.

Çengelköy sahili de kirlendi | Video

DENİZE ÇÖP ATMAYIN!

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar kirliliğe dikkat çekti.

Birpınar,"Bugün-İstanbul-Çengelköy Çınaraltı önü deniz çöpleri... Sürekli temizlik şart. Denize çöp atmayın!" dedi.

Küçüksu Deresinin üzerinde çöp tabakası oluştu

SAHİLLERDE KİRLİLİK ARTIYOR

Ayrıca Küçükçekmece'de Menekşe ve Kadıköy'de Caddebostan sahilinde ve plajlar da kirlilik ve yosunların sağlığı tehdit ettiği görüntüler yansımıştı.

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Çengelköy sahili de kirlendi!
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