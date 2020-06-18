İstanbul'un nadide yerlerinden olan Çengelköy'de denizin içler acısı hali görüntülere yansıdı.

Çengelköy sahilinde Çınaraltı önünde denizdeki çöpler böyle görüntülendi.

Çengelköy sahili de kirlendi | Video

DENİZE ÇÖP ATMAYIN!

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar kirliliğe dikkat çekti.

Birpınar,"Bugün-İstanbul-Çengelköy Çınaraltı önü deniz çöpleri... Sürekli temizlik şart. Denize çöp atmayın!" dedi.

SAHİLLERDE KİRLİLİK ARTIYOR

Ayrıca Küçükçekmece'de Menekşe ve Kadıköy'de Caddebostan sahilinde ve plajlar da kirlilik ve yosunların sağlığı tehdit ettiği görüntüler yansımıştı.