SON DAKİKA: İstanbullular dikkat! Maske takmamanın cezası belli oldu

"BÖYLE BİR ZORUNLULUK GETİRİLMELİYDİ"

Vatandaşların çoğu uygulamadan memnun olduğunu dile getirirken, büyük bir çoğunluk ise bu kurala halen uymuyor. Maske takan vatandaşların ise doğru kullanmadığı görülüyor. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde arkadaşları ile yürüyüşe çıkan Mustafa Baydar, "Böyle bir zorunluluk getirilmeliydi. Millet çok ciddiye almıyor bu durumu. Maskeyi burnu açıkta, ya da çenesine takanlar var. Vatandaşların kurallara pek uyduğunu düşünmüyorum. Yüzde 60'ı uyuyor" dedi.

Kameraları görünce maskesini takan Tuğba Sarıca ise, "Lokantadan çıkmıştım. O yüzden takılı değildi" derken "Yine de uymaya çalışıyoruz. Maske zorunluluğu kesinlikle getirilmeliydi" diye konuştu. Meryem Karaca da, "Dünden bu yana maske takanların arttığını görüyorum. Gerekliydi bu uygulama" ifadelerini kullandı.