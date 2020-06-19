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SON DAKİKA: 19 Haziran verilerini açıkladı! İşte 19 Haziran corona virüs verileri

Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Önceki hafta 700'lere kadar düşen vaka sayısı dün açıklanan rakamlar doğrultusunda 1500'ün üstüne çıktı. Konuyla ilgili , önemli uyarılarda bulunurken, vatandaşları dikkatli olmaya davet etti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşların merakla beklediği 19 Haziran tablosunu da açıkladı! İşte rakamlar.

Giriş Tarihi: 19.6.2020 19:45 Son Güncelleme: 19.6.2020 20:00 ABONE OL
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 19 Haziran koronavirüs verilerini açıkladı! İşte 19 Haziran corona virüs verileri

Corona virüsü vaka sayısı geçtiğimiz hafta önemli bir artış kaydetti. Dünya genelinde bir çok ülkede ikinci dalga riski ortaya çıkarken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vatandaşları corona virüsü vaka sayısını işaret ederek uyardı. Bakan Koca, vatandaşların merakla beklediği 19 Haziran koronavirüs tablosunu da açıkladı.

19 HAZİRAN KORONAVİRÜS VERİLERİ

İSTANBUL ve ANKARA, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı azalmaya devam ediyor. İyileşen vaka sayımız dün olduğu gibi bugün de yeni vaka sayısının üstünde. Tedbir, karşılıklı olursa sonuç veriyor.

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18 HAZİRAN KORONAVİRÜS VERİLERİ
Bakan Koca vakaları paylaştığı mesajında "Vaka sayısında düne kıyasla 125 azalma oldu. İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ BUGÜN TEKRAR YENİ VAKA SAYISINI GEÇTİ. Birimizin ihmali, hepimizi ilgilendiriyor. Hayatımıza tedbirlerle devam edelim." dedi.

Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı

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SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 19 Haziran koronavirüs verilerini açıkladı! İşte 19 Haziran corona virüs verileri
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