SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 19 Haziran koronavirüs verilerini açıkladı! İşte 19 Haziran corona virüs verileri

Corona virüsü vaka sayısı geçtiğimiz hafta önemli bir artış kaydetti. Dünya genelinde bir çok ülkede ikinci dalga riski ortaya çıkarken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vatandaşları corona virüsü vaka sayısını işaret ederek uyardı. Bakan Koca, vatandaşların merakla beklediği 19 Haziran koronavirüs tablosunu da açıkladı.

19 HAZİRAN KORONAVİRÜS VERİLERİ

İSTANBUL ve ANKARA, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı azalmaya devam ediyor. İyileşen vaka sayımız dün olduğu gibi bugün de yeni vaka sayısının üstünde. Tedbir, karşılıklı olursa sonuç veriyor.

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18 HAZİRAN KORONAVİRÜS VERİLERİ

Bakan Koca vakaları paylaştığı mesajında "Vaka sayısında düne kıyasla 125 azalma oldu. İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ BUGÜN TEKRAR YENİ VAKA SAYISINI GEÇTİ. Birimizin ihmali, hepimizi ilgilendiriyor. Hayatımıza tedbirlerle devam edelim." dedi.