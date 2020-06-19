Türk Hava Yolları, ABD’ye tarifeli uçuş başlattı!

Normalleşme adımları kapsamında yaklaşık iki buçuk aylık aradan sonra 1 Haziran'da iç hat, 11 Haziran'da ise dış hat tarifeli yolcu seferleri yeniden başlamış, bu kapsamında Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı'ndan ilk olarak Almanya, İngiltere ve Hollanda'ya sefer düzenlemişti. Bu aşamadan sonra ülkeler arası görüşmeler doğrultusunda o tarihten bu yana bazı ülkelerle kademeli olarak uçuşların başlatılmasına devam ediliyor. Yolcular, virüs tedbirlerine uygun şekilde terminale alındı. Bu kapsamda Türk Hava Yolları, ABD'de iki destinasyona tarifeli uçuş başlattı. Bayrak taşıyıcı havayolu şirketi, İstanbul Havalimanı'ndan ABD'nin Washington DC ve Chicago şehirlerine de tarifeli sefer düzenledi. Saat 21.00'de gerçekleştirilecek uçuşlar öncesi havalimanına gelen yolcular, virüs tedbirlerine uygun olarak maskeli ve termal kameralardan geçerek sosyal mesafe kuralları çerçevesinde terminale alındı. Yolcu yakınları da yine virüs tedbirleri kapsamında havalimanına alınmadı. İlk olarak kontuarlardaki biletleme işlemlerini gerçekleştiren yolcular daha sonra pasaport kontrolünden geçerek, uçaklarına geçti. THY'nin Chicago uçağı 264, Washington uçağı ise 293 yolcusuyla ABD'ye hareket edecek.