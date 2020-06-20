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kapsamındaki merkezi sınav için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

İçişleri Bakanlığının, Liselere Geçiş Sistemi () kapsamındaki merkezi sınav için yayımladığı genelgeyle 81 ilde ilan edilen ve sabah saat 09.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bitti.

AA
Giriş Tarihi: 20.6.2020 15:04 Son Güncelleme: 20.6.2020 15:23 ABONE OL
LGS kapsamındaki merkezi sınav için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

İçişleri Bakanlığı, 18 Haziran'da 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle bugün yapılan LGS kapsamındaki merkezi sınav ile 27-28 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla belirli saatlerde sokağa çıkmanın kısıtlanacağını açıklamıştı.

LGS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla bugün 09.00-15.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

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LGS kapsamındaki merkezi sınav için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
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