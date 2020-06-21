Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Babalar Günü paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan, Twitter hesabından Babalar Günü dolayısıyla yaptığı videolu paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygusal 'Babalar Günü' paylaşımı | Video

"Çocukları, aileleri, ülkeleri için gece gündüz demeden çalışan, evlatları olmaktan her zaman gurur duyduğumuz ilk kahramanlarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm büyüklerimizi rahmetle, hürmetle yad ediyorum."