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Başkan 'dan paylaşımı

Başkan , dolayısıyla Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan, "Çocukları, aileleri, ülkeleri için gece gündüz demeden çalışan, evlatları olmaktan her zaman gurur duyduğumuz ilk kahramanlarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm büyüklerimizi rahmetle, hürmetle yad ediyorum." dedi.

AA
Giriş Tarihi: 21.6.2020 15:56 Son Güncelleme: 21.6.2020 16:05 ABONE OL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Babalar Günü paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan, Twitter hesabından Babalar Günü dolayısıyla yaptığı videolu paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

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"Çocukları, aileleri, ülkeleri için gece gündüz demeden çalışan, evlatları olmaktan her zaman gurur duyduğumuz ilk kahramanlarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm büyüklerimizi rahmetle, hürmetle yad ediyorum."

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Babalar Günü paylaşımı
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