Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Babalar Günü paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan, Twitter hesabından Babalar Günü dolayısıyla yaptığı videolu paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygusal 'Babalar Günü' paylaşımı | Video
"Çocukları, aileleri, ülkeleri için gece gündüz demeden çalışan, evlatları olmaktan her zaman gurur duyduğumuz ilk kahramanlarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm büyüklerimizi rahmetle, hürmetle yad ediyorum."
Çocukları, aileleri, ülkeleri için gece gündüz demeden çalışan, evlatları olmaktan her zaman gurur duyduğumuz ilk kahramanlarımızın #BabalarGünü'nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm büyüklerimizi rahmetle, hürmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/F3lW9d9rLX— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 21, 2020