LGS soruları ve cevapları 2020 yayınlandı! MEB LGS sınav soruları ve cevap anahtarı! Türkçe, İnkılap, Matematik, Fen Bilgisi, Yabancı Dil

MEB tarafından yapılan Liseye Geçiş Sınavı (LGS) bugün sayısal ve sözel olmak üzere iki oturum olarak başarıyla tamamlandı. Sabah saat 09:30'da başlayan ilk oturumda Türkçe, İnkılap, Din Kültürü ve Yabancı Dil derslerinden sorular yer aldı. Öğlen 11:30'da başlayan ikinci oturumda (Sayısal test) ise öğrenciler Matematik ve Fen Bilgisi soruları için öğrenciler ter döktü. MEB tarafından sınavın ardından yapılan açıklamada LGS soruları ve cevap anahtarlarının, resmi internet sitesinde yayınlandığı belirtildi. 2020 LGS soru ve cevaplarını araştıran adaylar, aşağıda yer alan soru ve cevaplar ile doğru ve yanlışları kontrol ederek, puan ve netleri hakkında fikir edinebilirler. İşte, MEB ile Türkçe, İnkılap, Din Kültürü, Yabancı Dil, Matematik ve Fen Bilgisi LGS sınav soruları ve cevap anahtarı…

LGS SORU VE CEVAPLARI İÇİN RESMİN ÜZERİNE TIKLAYINIZ

SORU YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

PUAN HESAPLAMA MOTORU İÇİN TIKLAYINIZ

LGS SÖZEL SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

MEB SON DAKİKA DUYURDU: 2020 LGS SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI!

Liseye Geçiş Sistemi kapsamında uygulanan merkezi sınavda geçtiğimiz senelerde, öğrenciler sınava girdikleri okullarda sınavın ardından kendi soru kitapçıklarını alabiliyordu. Bu uygulama, bu yıl gecikmeli olarak uygulanacak. Öğrenciler veya velileri 22 Haziran 2020 Pazartesi itibarı ile kitapçıkları teslim alacak. Bu yüzden de, sınavın ardından MEB tarafından LGS Matematik, Türkçe, Fen Bilgisi, İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve Yabancı Dil soruları ve cevap anahtarlarının yayınlanıp yayınlanmadığı öğrenilmeye çalışıyordu.

LGS SINAV SORU VE CEVAP ANAHTARI PDF OLARAK NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 2020 LGS soruları ve cevapları yayınlandı. Adaylar, aşağıdaki bağlantı aracılığı ile LGS sözel ve sayısal soru kitapçıkları ile cevap anahtarını görüntüleyebilir.

LGS SÖZEL SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ