LGS soruları ve cevapları 2020 yayınlandı! MEB LGS sınav soruları ve cevap anahtarı! Türkçe, İnkılap, Matematik, Fen Bilgisi, Yabancı Dil

MEB tarafından yapılan Liseye Geçiş Sınavı (LGS) bugün sayısal ve sözel olmak üzere iki oturum olarak başarıyla tamamlandı. Sabah saat 09:30'da başlayan ilk oturumda Türkçe, İnkılap, Din Kültürü ve Yabancı Dil derslerinden sorular yer aldı. Öğlen 11:30'da başlayan ikinci oturumda (Sayısal test) ise öğrenciler Matematik ve Fen Bilgisi soruları için öğrenciler ter döktü. MEB tarafından sınavın ardından yapılan açıklamada LGS soruları ve cevap anahtarlarının, resmi internet sitesinde yayınlandığı belirtildi. 2020 LGS soru ve cevaplarını araştıran adaylar, aşağıda yer alan soru ve cevaplar ile doğru ve yanlışları kontrol ederek, puan ve netleri hakkında fikir edinebilirler. İşte, MEB ile Türkçe, İnkılap, Din Kültürü, Yabancı Dil, Matematik ve Fen Bilgisi LGS sınav soruları ve cevap anahtarı…
LGS SORU VE CEVAPLARI İÇİN RESMİN ÜZERİNE TIKLAYINIZ
SORU YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ
PUAN HESAPLAMA MOTORU İÇİN TIKLAYINIZ
LGS SÖZEL SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN
Liseye Geçiş Sistemi kapsamında uygulanan merkezi sınavda geçtiğimiz senelerde, öğrenciler sınava girdikleri okullarda sınavın ardından kendi soru kitapçıklarını alabiliyordu. Bu uygulama, bu yıl gecikmeli olarak uygulanacak. Öğrenciler veya velileri 22 Haziran 2020 Pazartesi itibarı ile kitapçıkları teslim alacak. Bu yüzden de, sınavın ardından MEB tarafından LGS Matematik, Türkçe, Fen Bilgisi, İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve Yabancı Dil soruları ve cevap anahtarlarının yayınlanıp yayınlanmadığı öğrenilmeye çalışıyordu.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 2020 LGS soruları ve cevapları yayınlandı. Adaylar, aşağıdaki bağlantı aracılığı ile LGS sözel ve sayısal soru kitapçıkları ile cevap anahtarını görüntüleyebilir.
LGS SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI
"Bu soruların her hakkı MEB ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE aittir. Hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması, yayımlanması MEB ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN yazılı izni olmadan yapılamaz. Bu yayın izni telif ücreti ödenerek alınmıştır."
SORU YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ
PUAN HESAPLAMA MOTORU İÇİN TIKLAYINIZ
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkezî Sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.
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PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.
a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır. Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu ‐2020 Sayfa | 13
d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur. ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.
h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69'uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.
ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.