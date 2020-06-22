Bursa Kestel'deki selde 5 ölü, 1 kayıp... Bakan Soylu ve Pakdemirli'den flaş açıklamalar;

Bakan Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları:



Bir kişiyi arama çalışması devam ediyor. Havadan ve karadan kayıp kardeşimizi arıyoruz.



Toplam 6 vatandaşımızın kaybolduğu bilgisi oluşmuştu. Toplam 5 vatandaşımızı selde kaybetttik. Bunun yanı sıra sayın bakanımızla ve buradaki

heyetimizle birlikte tüm hasara uğrayan yerleri ziyaret ettik. Orada gerek maddi hasarlar vardı, gerek tarımsal hasarlar vardı. Bunlarla ilgili alt yapı

ekiplerimiz çalışıyorlar.



Evi hasar gören vatandaşlarımıza 5 bin TL'ye kadar yardım yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları;



5 ilçe ve 43 köy şiddetli yağış ve selden etkilendi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Bursa'daki sel) Tarımsal faaliyetin devamı son derece önemli ama TARSİM'imiz de o kadar önemli, tarım sigortaları. Şu anda Bursa'da tarım sigortalılık oranı yüzde 18 yani olması gerekenin 5'te biri.

Bu köylerin birçoğu da orman köyleri. Bu sebeple ORKÖY kapsamında bu köylerimize 2 milyon lira biz de hibe desteği vermeyi öngördük. En azından tarımsal faaliyetin sürdürebilmesi ve yaşanan acılara bir miktar da olsa telafi olabilmesi kapsamında böyle bir şey yapalım dedik.

Bundan dolayı hasar görmüş arkadaşlarımız ellerindeki hasar tespit raporlarıyla Tarım Kredi'ye borçlarını, Ziraat Bankasına borçlarını erteleyebilecekler. Bu konuda herhangi bir sıkıntımız yok."