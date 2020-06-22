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Başkan Erdoğan'dan 'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye mesajı!

Başkan , 'daki sel nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine taziyelerini bildirdi. Bursa'daki sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise kayıp...

Giriş Tarihi: 22.6.2020 13:18 Son Güncelleme: 22.6.2020 13:32 ABONE OL
Başkan Erdoğan'dan Bursa'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da 5 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin kayıp olduğu sel felaketi sonrası aileleri arayarak taziye dileklerini iletti.

Bursa'daki sel felaketi sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bölgeye giderek çalışmaları takip etmeye başlamıştı.

Bölgede havadan ve karadan çalışmalar sürerken, kriz masası oluşturuldu.

Bursa’daki sel felaketinde ölü sayısı artıyor, kayıplar var Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu selin etkili olduğu Bursa'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli Bursa'ya geldi

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Başkan Erdoğan'dan Bursa'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye mesajı!
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