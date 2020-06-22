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'da ele geçirilen 1 ton 535 kilogram eroine ilişkin yargılanan sanıklarla ilgili son dakika gelişmesi

'da ele geçirilen 1 ton 535 kilogram eroine ilişkin yargılanan 8 sanıktan 7'si, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etmek" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 53 yıl 7 günden 140 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

AA
Giriş Tarihi: 22.6.2020 17:56 ABONE OL
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Erzurum'da ele geçirilen 1 ton 535 kilogram eroine ilişkin yargılanan sanıklarla ilgili son dakika gelişmesi
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