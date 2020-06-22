22 Haziran Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta hangi gün yapılacak? Kabine toplantısı bugün var mı, saat kaçta?

Yeni hafta başlarken gündeme gelen konu bilindiği üzere salgının durum değerlendirmelerinin gerçekleştiği ve yeni kararların alındığı kabine toplantısı oldu. Geçtiğimiz hafta toplanmayan bakanlar kurulunun bu hafta toplantıyı gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği oldukça merak ediliyor. Buna göre; Bugün 22 Haziran Pazartesi kabine toplantısı var mı? Bakanlar Kurulu Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta hangi gün olacak?
Kabine toplantısı haftanın ilk gününden itibaren merak edilen konular arasında yerini aldı. Ülke genelinde günlük vaka sayısının yukarı yönlü hareketi herkesi tedirgin ederken vakalarda yaşanan bu artış yasaklar geri mi dönecek? Sorusunu akıllara getirdi. Şimdi ise gözler yapılacak olan toplantıda…
Kabine toplantısının ne zaman olacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Kabine son olarak 9 Haziran Salı günü toplanmıştı...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık ederken, sosyal mesafe kurallarının uygulandığı Kabine toplantısına üyeler maske ile katıldı. Pandemi döneminde video konferans sistemi ile yapılan Kabine toplantısı, uzun bir aranın ardından ilk defa yüz yüze yapıldı.