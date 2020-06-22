22 Haziran Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta hangi gün yapılacak? Kabine toplantısı bugün var mı, saat kaçta?

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22 Haziran ne zaman, bu hafta hangi gün yapılacak? Kabine toplantısı bugün var mı, saat kaçta?

Haftanın ilk günü ile beraber merak edilen konuların başında geçtiğimiz hafta gerçekleşmeyen oldu. Koronavirüs salgınının ilk günlerinden itibaren her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen toplantının bu hafta hangi gün gerçekleşeceği merak edilirken ülkedeki salgının son durum değerlendirmelerinin ardından gözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına çevrilecek. Peki, 22 Haziran Kabine toplantısı bugün mü? Bakanlar Kurulu kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 22.6.2020 08:49 Son Güncelleme: 22.6.2020 08:50 ABONE OL
Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta hangi gün yapılacak? 22 Haziran Kabine toplantısı bugün var mı, saat kaçta

Yeni hafta başlarken gündeme gelen konu bilindiği üzere salgının durum değerlendirmelerinin gerçekleştiği ve yeni kararların alındığı oldu. Geçtiğimiz hafta toplanmayan bakanlar kurulunun bu hafta toplantıyı gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği oldukça merak ediliyor. Buna göre; Bugün 22 Haziran Pazartesi kabine toplantısı var mı? Bakanlar Kurulu Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta hangi gün olacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısı haftanın ilk gününden itibaren merak edilen konular arasında yerini aldı. Ülke genelinde günlük vaka sayısının yukarı yönlü hareketi herkesi tedirgin ederken vakalarda yaşanan bu artış yasaklar geri mi dönecek? Sorusunu akıllara getirdi. Şimdi ise gözler yapılacak olan toplantıda…

Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta hangi gün yapılacak? 22 Haziran Kabine toplantısı bugün var mı, saat kaçta

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK?

Kabine toplantısının ne zaman olacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Kabine son olarak 9 Haziran Salı günü toplanmıştı...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık ederken, sosyal mesafe kurallarının uygulandığı Kabine toplantısına üyeler maske ile katıldı. Pandemi döneminde video konferans sistemi ile yapılan , uzun bir aranın ardından ilk defa yüz yüze yapıldı.

Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta hangi gün yapılacak? 22 Haziran Kabine toplantısı bugün var mı, saat kaçta
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22 Haziran Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta hangi gün yapılacak? Kabine toplantısı bugün var mı, saat kaçta?
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