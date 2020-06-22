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MSB böyle duyurdu: Hudut kartallarımızdan kaçakçılara geçit yok

Hakkâri, Van ve Iğdır hudut hattında piyasa değeri 534 bin 240 TL olan ilaç, çok sayıda tüfek ve sigara ele geçirildiğini açıkladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Hudut kartallarımızdan kaçakçılara geçit yok" denildi.

Giriş Tarihi: 22.6.2020 14:22 ABONE OL
MSB böyle duyurdu: Hudut kartallarımızdan kaçakçılara geçit yok

Milli Savunma Bakanlığı Hakkâri, Van ve Iğdır hudut hattında piyasa değeri 534 bin 240 TL olan ilaç, çok sayıda tüfek ve sigara ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, "Hudut kartallarımızdan kaçakçılara geçit yok" notuyla yapılan açıklamada, "Hakkâri, Van ve Iğdır hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde; piyasa değeri 534 bin 240 TL olan ilaç, 7 bin 131 paket sigara, 200 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 100 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi" denildi.

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MSB böyle duyurdu: Hudut kartallarımızdan kaçakçılara geçit yok
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