BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır Genel Kurul'a seslendi

Sosyal medya hesabı Twitter'den bir açıklama yapan Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, şu ifadeleri kullandı:

Seçilmiş BM 75. Genel Kurul Başkanı olarak, bu akşam TSİ 22:00 de, BM üyesi tüm ülke Daimi Temsilcilerinin ve BM Genel Sekreteri'nin katılacağı BM Genel Kurul toplantısında "görevi kabul konuşması"nı yapacağım.

Toplantı UNWebTV , TRT ve AA tarafından canlı yayınlanacak 🇹🇷🇺🇳 pic.twitter.com/R2CGB08zJ2 — Volkan BOZKIR (@volkan_bozkir) June 22, 2020

Seçilmiş BM 75. Genel Kurul Başkanı olarak, bu akşam TSİ 22:00 de, BM üyesi tüm ülke Daimi Temsilcilerinin ve BM Genel Sekreteri'nin katılacağı BM Genel Kurul toplantısında "görevi kabul konuşması"nı yapacağım. Toplantı UNWebTV , TRT ve AA tarafından canlı yayınlandı

BM 75. Genel Kurul Başkanı seçilen Volkan Bozkır'dan önemli açıklamalar | Video

Volkan Bozkır'ın konuşmasından satır başları;



BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen Volkan Bozkır, BM Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Bozkır, "Cinsiyet ve ırk eşitliği konusunda çalışacağım" dedi.



BM çalışmalarını mümkün olduğunca daha etkili hale getirmeyi amaçlayan, örgütün reformuna yönelik gündeminizi görevimin çerçevesi dahilinde destekleyeceğim

Dünyanın her yerinde ciddi sorunlar ile karşılaşıldığını belirten BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, "İnsanlığa dair, göçmenliğe dair ve koronavirüs krizi. Bunlar küresel krizler ve küresel çözümler üretmeliyiz" şeklinde konuştu.

Ayrıntılar gelecek...