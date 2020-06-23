CHP'li vekilden bir skandal daha! Başkana baskıyla ihale iptal ettirdi

Belediye yazlık sitelerin önlerine 7 büfe açılmasıyla ilgili açık artırma yöntemiyle ihaleye çıktı. İhalelerin 6'sı yıllık kirası 9 bin 150 liradan tamamlandı. Büfelerden biri de Keremköy Mahallesi Öğretmenler Sitesi'nin önüne açılacaktı. İhaleye giren Anıl Özdemir, açık arttırmada 20 bin 600 liraya kazandığı yer için bir türlü onay alamadı. Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, Özdemir'i arayarak "İhaleyi iptal ettim" dedi ve telefonu kapattı. Başkanın bu tutumunu anlayamayan Özdemir, olayın perde arkasında CHP'li Balıkesir Milletvekili fikret Şahin olduğunu öğrendi. İddiaya göre; Şahin belediye başkanını arayarak "Benim kayınpederimin oturduğu sitenin önündeki büfe ihalesini iptal et" baskısı yaptı. Başkan da bu baskıya boyun eğdi ve ihaleyi iptal etti. İhalenin iptal edilmesi Gömeç'te partilileri ayağa kaldırdı. Bazı partililer, Şahin'in cep telefonuna mesaj atarak "Bir emekçinin ekmeğiyle oynadın" diye tepki gösterdi.



ŞAHİN BENİ ARADI



Vekilin kendisini aradığını belirten Himmam, "Öğretmenler Sitesi'nde oturan yaşlı vatandaşlarımız, sitelerinin önünde gençlerin denize girmesini istemediğini iletti. Konuyla ilgili milletvekilimiz Şahin'in haricinde başka isimler de aradı. Ben de ihaleyi iptal ettim. Doktorların ve öğretmenlerin söyledikleri, talepleri benim için hep önceliktir" dedi. Gömeç İlçe Başkanı Şeref Lale ise "Başkanın ihaleyi iptal ettiğini biz de duyduk. Ancak nedenini henüz bilmiyorum. Ben kendisine bu konuyu sordum. İhalenin neden iptal edildiğine yönelik gerekçeli karar henüz açıklanmadı. İhale komisyonu dün toplandı. Örgüt olarak bu tür tartışmalardan rahatsızız" şeklinde konuştu.



İsminin açıklanmasını istemeyen bir partili ise "Bu tamamen belediye başkanının basiretsizliği. fikret Şahin'in bu tutumundan dolayı Gömeç'ten çok sayıda partili arkadaşımız cep telefonuna mesaj atıp, aradı. Kendisi bizlere 'Geldiğimde konuşuruz' diyerek telefonu kapattı. Örgütle sık sık kavga eden, belediye başkanlarına talimat vererek kendisini dev aynasında gören başka bir milletvekili görmedik Balıkesir'de bugüne kadar" dedi. Şahin'in, CHP Burhaniye ilçe binasına fotoğrafının asılması ve Suriye konferansında konuşmacı olmamasına rağmen kürsüde fotoğraf çektirip sosyal medya hesabından "Konferansta görüşlerimi ifade ettim" notuyla paylaşması örgütte ve partide rahatsızlık yaratmıştı.



