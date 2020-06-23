Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Genelkurmay İstihbarat Başkanının eski emir astsubayı FETÖ'den tutuklandı

Başkanının eski emir astsubayı 'den tutuklandı

Başkanının eski emir astsubayı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı.

AA
Giriş Tarihi: 23.6.2020 22:54 ABONE OL

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin TSK mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınarak Malatya'ya getirilen astsubay kıdemli başçavuş M.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Genelkurmay İstihbarat Başkanı Tümgeneral Ali Serin'in Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yaptığı sırada emir astsubaylığını yaptığı bildirilen zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından Malatya 2. Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan M.K. tutuklandı.

M.K. adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
Genelkurmay İstihbarat Başkanının eski emir astsubayı FETÖ'den tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA