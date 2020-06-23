İYİ Partili Karaman, camilerin açılmasına kafayı taktı

Türkiye'de koronavrüsle ilgili tedbirler çerçevesinde camiler ibadete kapatılmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise öğlen ve ikindi ile cuma namazlarının cemaatle kılınması sosyal mesafe ve maske zorunluluğu getirilerek serbest bırakılmıştı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş bugün ise "Yarın itibarıyla maske ve mesafeye dikkat ederek camileri sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz" açıklaması yaptı.

NAMAZ HAYIR!



İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Karaman, sosyal medya hesabından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın açıklaması hakkında garip bir açıklama da bulundu. Karaman, "Türkiyenin dört bir yanında, hızlı #normalleşme süreciyle yeniden #koronavirüs vaka, #entübe ve #yoğunbakım sayısı artmaya başlamışken; özellikle 65 yaş üstü hayati risk altındayken ve cemaatle namaz için camileri onlar dolduruyorken alkış! Anlaşılan Umre krizinden ders çıkarılmamış!" dedi. İYİ Partili Karaman'ın bu açıklaması tepki çekti.