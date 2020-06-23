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’de ’ya operasyon: 16 gözaltı kararı

/ terör örgütüne müzahir oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı verilen 16 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 23.6.2020 11:25 ABONE OL
İzmir’de PKK’ya operasyon: 16 gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalarda yeni bir gelişme yaşandı.

Sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan 12 şüpheli hakkında, PKK'ya üye olmak suçundan ise 4 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

Edinilen bilgiye göre, 16 şüpheliye bu sabah İzmir il ve ilçelerinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda şüphelilerden 13'ü yakalanarak gözaltına alınırken 3 şüphelinin aranmasına devam ettiği öğrenildi.

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İzmir’de PKK’ya operasyon: 16 gözaltı kararı
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