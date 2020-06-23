İzmir’de PKK’ya operasyon: 16 gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalarda yeni bir gelişme yaşandı.

Sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan 12 şüpheli hakkında, PKK'ya üye olmak suçundan ise 4 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

Edinilen bilgiye göre, 16 şüpheliye bu sabah İzmir il ve ilçelerinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda şüphelilerden 13'ü yakalanarak gözaltına alınırken 3 şüphelinin aranmasına devam ettiği öğrenildi.