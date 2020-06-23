23 Haziran Kabine toplantısı bugün var mı, saat kaçta? Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta hangi gün yapılacak?

Yeni hafta başlarken gündeme gelen konu bilindiği üzere salgının durum değerlendirmelerinin gerçekleştiği ve yeni kararların alındığı kabine toplantısı oldu. Geçtiğimiz hafta toplanmayan bakanlar kurulunun bu hafta toplantıyı gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği oldukça merak ediliyor. Buna göre; Bugün 22 Haziran Pazartesi kabine toplantısı var mı? Bakanlar Kurulu Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta hangi gün olacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısı haftanın ilk gününden itibaren merak edilen konular arasında yerini aldı. Ülke genelinde günlük vaka sayısının yukarı yönlü hareketi herkesi tedirgin ederken vakalarda yaşanan bu artış yasaklar geri mi dönecek? Sorusunu akıllara getirdi. Şimdi ise gözler yapılacak olan toplantıda…