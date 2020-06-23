Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

'de operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

'in Avanos ilçesinde düzenlenen operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

AA
Giriş Tarihi: 23.6.2020 15:18 Son Güncelleme: 23.6.2020 15:20 ABONE OL
Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başka bir ilden getirilen uyuşturucunun ilçe merkezinde satılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, E.Ö, S.V. ve B.D'yi araçla ilçeye giriş yaparken gözaltına aldı.

Zanlıların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, yaklaşık 425 gram metamfetamin, 49 gram toz esrar, Hint keneviri, hassas terazi, 21 parça halinde eşit olarak kesilmiş alüminyum folyo ele geçirildi.

Arama yapılan ikamette bulunan E.İ. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Ö. tutuklandı, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan haklarında işlem yapılan 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA