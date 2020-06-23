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Son dakika! Barış Pınarı bölgesinde kalleş saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var...

Son dakika: 'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü /, Suriyeli masum sivillere saldırmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesindeki Tel Halaf’ta bir iş yerine bombalı saldırı düzenleyen teröristler en az 5 kişiyi katletti, 12 masum sivili de yaraladı." denildi.

Giriş Tarihi: 23.6.2020 16:34 Son Güncelleme: 23.6.2020 16:40 ABONE OL
Son dakika! Barış Pınarı bölgesinde kalleş saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var...

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter'dan flaş bir açıklama yayınladı. Açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde terör örgütü PKK'nın kalleş bir bombalı saldırıda bulunduğu bildirildi. Terör saldırısında 5 kişi hayatını kaybederken, 12 sivil yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Terör örgütü PKK/YPG, Suriyeli masum sivillere saldırmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesindeki Tel Halaf'ta bir iş yerine bombalı saldırı düzenleyen teröristler en az 5 kişiyi katletti, 12 masum sivili de yaraladı.

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Son dakika! Barış Pınarı bölgesinde kalleş saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var...
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