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Son dakika: 'te 45 yakalandı

'te yurda yasa dışı yollarla giren 45 yakalandı, 2 organizatör tutuklandı.

AA
Giriş Tarihi: 23.6.2020 14:17 Son Güncelleme: 23.6.2020 14:19 ABONE OL
Son dakika: Bitlis'te 45 sığınmacı yakalandı

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi görevlilerince sığınmacılara ve kaçakçılarına yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda, 21 Haziran'da kent girişinde bir minibüsün durdurulduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Durdurulan minibüsün içinde bulunan 45 düzensiz göçmen ile bu göçmen sevkiyatındaki organizasyonun içerisinde bulunan A.N. ve S.I. isimli organizatörler yakalanmıştır. Yakalanan şüpheliler adli işlemlerinin ardından tutuklanmıştır. İlimiz ve çevresinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir."

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Son dakika: Bitlis'te 45 sığınmacı yakalandı
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