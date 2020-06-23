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: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka ve vefat sayısını açıkladı

: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Haziran tarihine ait Türkiye'deki vaka ve vefat sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı veriye göre Türkiye'de bugün 1268 yeni vaka tespit edildi, 27 kişi ise hayatını kaybetti. Türkiye'de bugün 1315 kişi iyileşti ve toplam iyileşen sayısı 162.848 oldu.

Giriş Tarihi: 23.6.2020 19:46 Son Güncelleme: 23.6.2020 19:53 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı

Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Haziran tarihine ait Türkiye'deki coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı veriye göre Türkiye'de bugün 1268 yeni vaka tespit edildi, 27 kişi ise hayatını kaybetti.

"TEST SAYISI 3 MİLYONU GEÇTİ"

Bakan Koca, vakaları paylaştığı mesajında "Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana'da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız." dedi.

"MÜCADELEMİZ İÇİN ARADAKİ FARK YETERLİ DEĞİL"

Bakan Koca, dün vakaları açıkladığı mesajında; "İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız." ifadesini kullanmıştı.

Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı

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Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı
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