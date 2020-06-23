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! duyurdu! Gri listedeki 2 terörist daha öldürüldü...

haberine göre; , 20 Haziran'da etkisiz hale getirilen 2 teröristin gri listede olduğunu duyurdu. Açıklamada, " kırsalında 20 Haziran'da etkisiz hale getirilen 2 teröristin, gri listede aranan Recep Yaşar ve Abdulkahar Çoban olduğu belirlendi" denildi.

Giriş Tarihi: 23.6.2020 13:47 Son Güncelleme: 23.6.2020 13:58 ABONE OL
Son dakika! İçişleri Bakanlığı duyurdu! Gri listedeki 2 terörist daha öldürüldü...

İçişleri Bakanlığı, Bitlis kırsalında 20 Haziran'da etkisiz hale getirilen 2 teröristin, gri listede aranan Recep Yaşar ve Abdulkahar Çoban olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, 20 Haziran Cumartesi günü Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando birliklerince operasyon gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin, terörden arananlarda 500 bin Türk lirasına kadar ödülle gri listede yer alan sözde Garzan eyaleti sorumlularından 'Dersim Çektar' kod adlı Recep Yaşar ve 'Çektar Canfeda' kod adlı Abdulkahar Çoban olduğu belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

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Son dakika! İçişleri Bakanlığı duyurdu! Gri listedeki 2 terörist daha öldürüldü...
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