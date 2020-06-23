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Son dakika: 'de 6 personelde daha koronavirüs çıktı

Gelen son dakika gelişmesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde () 6 personelin daha Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

DHA
Giriş Tarihi: 23.6.2020 11:57 ABONE OL
Son dakika: TBMM'de 6 personelde daha koronavirüs çıktı

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, "Meclis'te 6 personelin Covid-19 testi pozitif çıktı" denildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, geçen hafta yaptığı açıklamada pandemi sürecinin başından bu yana TBMM'de 11 personelde koronavirüs tespit edildiğini, bunlardan 7'sinin tedavilerinin tamamlanarak işe döndüğünü, diğerlerinin tedavisinin devam ettiğini açıklamıştı. Böylece TBMM'de salgının başından bu yana testi pozitif çıkan personel sayısı 17'ye yükselmiş oldu.

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Son dakika: TBMM'de 6 personelde daha koronavirüs çıktı
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