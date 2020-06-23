TBMM Başkanı Şentop: Darbeyi ve darbecileri millet vicdanında mahkum ettik

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifi ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün sadece tarihi bir oturum gerçekleştirmekle kalmadı, aynı zamanda millet hafızasında derin izler bırakan bir karanlık girişimi, eylemleri ve bunların dayandırıldığı sözde kanuni düzenlemeleri yok sayarak, darbeyi, darbecileri ve buna zemin teşkil eden zihniyeti, tarih önünde ve millet vicdanında mahkum etti.

27 Mayıs 1960 darbesi sonrasında ortaya çıkan uygulamalar, Yassıada'da kurulan sözde mahkeme ve bunun hukukun tüm ilkelerini çiğneyen gayrı meşru sonuçları, esasen milletin vicdanında daima yok sayılmış ve bu sözde mahkeme fiiline ortak olan herkes tarihin en karanlık sayfalarında yerini almıştır. Merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının aziz hatırası, en zor zamanlarda bile sessiz çoğunluğun evlatlarına verdiği isimler olarak yaşatılmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın bu husustaki destek ve kararlılığı, topraklarımızın güzide bir parçasının, karanlık cinayet ve fiillerle anılmasına razı olmamış, Yassıada, hem ismen, hem de darbenin izlerini yok eden mimarisiyle Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na dönüştürülmüştür.

Aynı kararlılıkla TBMM tarafından gündeme alınan ve ilgili komisyonda oybirliği ile kabul edilen teklifin ardından, bugün Meclisimiz, millet vicdanının sesi olarak, Yassıada'daki sözde mahkemenin hukuk alemindeki varlığını ortadan kaldırmıştır.

Bu kutlu çabada emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Meclisimizi, komisyon aşamasından kabule kadar gösterdiği teveccühten dolayı tebrik ediyorum."