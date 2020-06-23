Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak' ve 'Uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticareti' yapan suç örgütüne yönelik nefes kesen bir operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, operasyon suç örgütünün lideri ve üyelerinin yakalanması için 62 şahsa yönelik Gaziantep ve Osmaniye ilçelerinde hava destekli olarak eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Uyuşturucu örgütüne hava destekli nefes kesen operasyon | Video

Soruşturma kapsamında yakalanan şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda yapıldı. Aramalarda toplamda, 2087,68 gram uyuşturucu madde, 2 adet hassas terazi, 24 adet tabanca, 4 adet Av Tüfeği, 244 adet fişek, 17 adet Av Tüfeği Fişeği, 7 adet Kesici alet, 24 adet Şarjör, 4 adet Tabanca parçası, 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.



Operasyon kapsamında 40 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 7 şahıs yapılan işlemlerinin ardından salıverilirken adli mercilere intikal ettirilen 33 şahıstan 8 şahıs Adli Kontrol Kararı ile serbest kaldı. 25 şahıs tutuklanırken dosya kapsamındaki 15 şahıs halen cezaevinde bulunduğu öğrenildi. Toplam 40 şahıs tutuklanmıştır.