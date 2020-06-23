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yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran kanun teklifi yasalaştı

teklifi Meclis’te oybirliği ile kabul edildi. Genel Kurulu’nda kabul edilen teklif ile; 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra, Yüksek Adalet Divanı'nın verdiği tüm kararlar hükümsüz hale getirilecek. Yassıada'da yargılananlara ya da varislerine tazminat hakkı doğacak.

AA
Giriş Tarihi: 23.6.2020 23:50 Son Güncelleme: 23.6.2020 23:53 ABONE OL
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran kanun teklifi yasalaştı

TBMM Genel Kurulunda Yassıada Mahkemeleri'nin yargılamalarının hukuki dayanağını ortadan kaldıran kanun teklifi kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını ortadan kaldıran kanun teklifi üzerinde görüştü. Oy birliği ile kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve 192 milletvekilinin imzasını taşıyan kanun teklifi, 27 Mayıs 1960 darbesinin sonunda kurulan Yüksek Adalet Divanı tarafından gerçekleştirilen ve 'Yassıada yargılamaları' ile dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edilirken, teklif, Yüksek Adalet Divanının kullandığı yetkilerin hukuki dayanağını oluşturan ve halen yürürlükte bulunan kanun hükümlerini geçmişe dönük olarak yürürlükten kaldırıyor.

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Yassıada yargılamalarından zarar görenler ve mirasçıları tarafından zararlarının karşılanması istemiyle yapılacak başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak üzere Cumhurbaşkanı tarafından bir komisyon kurulacak. Mağdur yakınlarına belli bir miktar tazminat ödenmesi öngörülüyor.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN AÇIKLAMA
"Bugün Meclisimiz, millet vicdanının sesi olarak, Yassıada'daki sözde mahkemenin hukuk alemindeki varlığını ortadan kaldırmıştır."

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Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran kanun teklifi yasalaştı
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