28 Şubat davası hükmü hukuka uygun bulundu

Ankara İstinaf Mahkemesi, 103 sanıklı 28 Şubat davasında verilen mahkumiyet kararlarını onayladı. 18 sanığa 'Türkiye Cumhuriyeti Icra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmek' suçundan verilen hapis cezaları onaylandı. Dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir ve Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'a verilen müebbet hapis cezaları onaylandı. Eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz'e verilen müebbet hapis cezası yerinde bulundu. Yargılama aşamasında hayatını kaybeden dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı dahil 6 sanık hakkında ölüm nedeniyle düşme kararı verildi.