Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, CHP'den istifa etti

CHP Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'nun partisi CHP'den istifa ettiğini bildirdi.
Sucu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğru'nun, e-Devlet sistemi üzerinden CHP üyeliğinden ayrıldığını söyledi.
Hayri Sucu, Doğru'nun istifasına ilişkin yarın basın açıklaması yapacaklarını ifade etti.
Doğru, 2019'da yapılan yerel seçimlerde CHP'den belediye başkanı seçilmişti.CHP’ye arka bahçe olan barolar CHP eski İzmir İl Başkanı Tunç Soyer’i fena bombaladı: Kadifekale'nin adını Pagos diye neden değiştin? Son dakika! AK Parti ile CHP arasında kritik görüşme! Baro paketi konuşulacak...