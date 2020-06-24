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duyurdu: İşte 24 Haziran coronavirüs vaka ve vefat sayısı

'de son 24 saatte 1492 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 191 bin 657, can kaybı 5 bin 25 oldu. : Vaka sayımızda bir dalgalanma var. Önceki günlere kıyasla test sayımız 10.000 fazla olsa da, sonuç hepimizi riskin büyümesine karşı uyarıyor. Artışın sebebi, yazla birlikte, tedbirlerin esnetilmesi. Bu yaz tedbir dışında ikinci bir seçeneğimiz yok.

Giriş Tarihi: 24.6.2020 20:05 Son Güncelleme: 24.6.2020 20:21 ABONE OL
Bakan Koca duyurdu: İşte 24 Haziran coronavirüs vaka ve vefat sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 24 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 25 olduğunu açıkladı. Bakan Koca, "Artışın sebebi, yazla birlikte, tedbirlerin esnetilmesi. Bu yaz tedbir dışında ikinci bir seçeneğimiz yok" dedi.

Son dakika! 24 Haziran koronavirüs rakamları açıklandı. "Vaka sayımızda dalgalanma var" | Video


Sağlık Bakanı Koca, yaptığı açıklamada, son 24 saatte 24 kişi korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 25'e yükseldiğini açıkladı. Bugün toplam 53 bin 486 test yapılırken, bin 492 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 191 bin 657 oldu. Bugünkü bin 386 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 164 bin 234'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 356, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 914 olduğu açıklandı.

BAKAN KOCA: VAKA SAYIMIZDA DALGALANMA VAR

Vaka sayımızda bir dalgalanma var. Önceki günlere kıyasla test sayımız 10.000 fazla olsa da, sonuç hepimizi riskin büyümesine karşı uyarıyor. Artışın sebebi, yazla birlikte, tedbirlerin esnetilmesi. Bu yaz tedbir dışında ikinci bir seçeneğimiz yok.

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Bakan Koca duyurdu: İşte 24 Haziran coronavirüs vaka ve vefat sayısı
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