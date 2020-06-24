Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bakan Koca toplantının ardından açıklama yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da katılımıyla video konferans yöntemiyle bir araya gelecek. Normalleşme sürecinde gevşetilen yasakların sonuçlarının, corona virüsle mücadelede ülkenin son durumunun konuşulacağı toplantının ardından Bakan Koca tarafından yapılacak son dakika açıklamaları merak ediliyor. Peki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bakan Koca saat kaçta açıklama yapacak?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantı sonrası saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapması bekleniyor..