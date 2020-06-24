Bomba yüklü kamyona öncülük etmişti! Cezası belli oldu

Diyarbakır'ın Tanışık Köyü Dürümlü mezrasında 12 Mayıs 2016 günü PKK'lı teröristler, Valilik binasına saldırı düzenlemek için 13 ton bomba yüklü kamyonla Dürümlü mezrasına girmişti. Yolu kaybeden teröristler köylülerin kendilerini alıkoyması üzerine bombayı patlatıp 16 köylüyü şehit etmişti. Olaydan sonra bombayı köye getiren teröristlere araçla öncülük ettiği tespit edilen Burhan Taş yakalandı. 3 yıldan beri tutuklu olan Taş'ın yargılanmasına Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Patlamada 2 kardeşi ve amcasının da aralarında bulunduğu 12 yakınını kaybeden Zeynettin Yaman tanık olarak dinlendi. Yaman, "Olay öncesi amcamız vefat etmişti. Köyde taziyeye gelenlere yemek dağıtıyorduk. Sanık Burhan Taş yanındaki bir kişiyle taziyeye geldi. Üzerinde lacivert yazlık bir mont vardı. Yemek yedi ve sonra ikisini uğurladım. İkisi de patlatılan kamyona bindiler. Kamyon kum taşıma işlerinde kullanılan kamyonlardandı ve içinde mucur vardı. Okul inşaatı için kullanılacağını düşündüm ve kamyon hareket edince ben taziye evine geri döndüm. Kamyonla bu kez Orhan ve Seyithan Yakar'ın evine gidiyorlar.





Ben taziye evinde yorulunca elbiselerimi değiştirmek için evime gittim. Bu sırada şiddetli patlama oldu ve elektrikler kesildi. Dışarı çıkmak istedim, eşim izin vermedi. Babamı aradım. O da bana yaşayıp yaşamadığımı sordu. Köyde sessizlik hâkimdi. Sonra patlama yerine gittiğimde kardeşim, amcam ve 2 kuzenimin cesediyle karşılaştım. Diğerleri zaten paramparça olmuştu. Sanığı burada görünce hemen tanıdım. Olay öncesi taziyemize gelen ve yemek yiyen kişidir. Kendisinden şikâyetçiyim" dedi. Başka bir tanık da sanık Burhan Taş'ı teşhis ederek köye gelenlerden biri olduğunu söyledi.

KAMYONA ÖNCÜLÜK ETTİ

Mahkeme, Lice'de öldürülen PKK'nın üst düzey bölge sorumlusu Nevzat Gündüz'ün üzerinde ele geçen dijital dokümanların çözümlemesinde, 16 köylünün öldüğü Dürümlü katliamıyla ilgili örgüt içi şifreli yazışmaların çözümlemelerinin yapıldığını belirtti. Dokümanda sanık Burhan Taş'ın da bomba yüklü kamyonun Bingöl'ün Genç İlçesinden Tanışık Köyüne kadar geçen 80 kilometrelik yol boyunca teröristlere öncülük ettiği bilgisi yer aldığına dikkat çekildi.





17 KEZ AĞIR MÜEBBET HAPİS



Mahkeme, sanık Taş'ın, Dürümlü katliamı faillerinden olan ve sonradan güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürülen Botan kod adlı Veli Taşkıran'ın da dayısı olduğunu belirtti. Mahkeme, sanığın teröristlerle birlikte hareket ederek kamu binalarının bulunduğu yerlerde bombalı araçla planlanan saldırıyı gerçekleştirmek için teröristlerin sevk ve idaresindeki saldırı planlanan noktaya seyir halindeki patlayıcı yüklü kamyona olası kontrol noktalarında yakalanmaması ve gidilecek güzergâhlarda kolaylık sağlanması için öncülük ettiğini ifade etti.

Dürümlü Köylülerinin araçtan şüphelenerek aracı durdurmaları üzerine, teröristlerin köylülerle tartıştıktan sonra bomba yüklü kamyonu infilak ettirip Seyithan Yakar, Muhammet Yakar, Mustafa Yakar, Temir Yakar, Ahmet Yaman, Davut Yaman, Gerçek Yaman, Mehmet Sait Yaman, Salih Yaman, Şirin Yaman, Tahir Yaman, Ramazan Yaman, Rıza Yaman, Uğur Yaman, Emrullah Yeşil'i şehit ettiklerini belirten mahkeme, sanık Burhan Taş'ı asli fail olarak "Ülke birliğini ve bütünlüğünü bozmak, 16 kişiyi öldürmek" suçlarından 17 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Mahkeme, bomba yüklü kamyona öncülük ettiği için izinsiz patlayıcı madde imal etmek suçundan da ayrıca 11 yıl hapisle cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verdi.





ÖRGÜT İÇİ YAZIŞMALARDA ÖNCÜ OLARAK ADI GEÇİYOR

Öldürülen teröristin üzerinde ele geçen hafıza kartında, sanık Burhan Taş'la ilgili örgüt raporunda şöyle deniliyor. "İki öncü araç öndeydi. Kamyon en arkadaydı. Köye yaklaştıklarında kamyonla aralarında 500 metre mesafe var. Kamyon gelmeyince köye dönüyorlar. Köylüler toplanıp aracı durdurmak istiyor Dijvar 'Ben PKK'liyim' diyor. Bazı köylüler telefon açıyor. 7-8 pikap geliyor.

Arkadaş aracı çevirip köyden çıkarmak istiyor. Sonra silahlı 6-7 köylü yolu 2 taraftan kapatarak kamyona ateş açıyorlar. Araçta 13 ton patlayıcı vardı. Firaz öncü ile dönüp geldi. İkinci öncü de Botan arkadaşın dayısıydı. (Sanık Burhan Taş'ı kastediyor). Oysa Bingöl Genç'ten köye kadar yol güzergâhı çok sakindi. Dijwar kamyondan inip uzaklaşmış ama bağlantımız yok. Olay yerinde köylüler siyah şapka bulmuş. Onda da şapka vardı. Hastanelerde sahipsiz cenaze var mı bilmiyoruz. 3 gün oldu geri dönmedi. Bugün de gelmezse vurulmuş olabilir. Biz Burhan'a ulaşamıyoruz. Siz ulaşırsanız sağlıklı bilgi getirebilir. Taziye için köye adam gönderdik. Vali de gitmiş taziyeye ve bombanın valilik binası önüne bırakılmak istendiğini anlatmış."

GİZLİ TANIK TEŞHİS ETTİ

Kirpi kod adlı gizli tanık da Burhan Taş ile ilgili şu itiraflarda bulundu: "Lice kırsalındaki teröristlere milislik yapar. Teröristlerin teknik takibe yakalanmamaları için bölgeler arası not aktarımı yapıyor. Kırsala eleman ve erzak temininde bulunur. PKK'nın bölge sorumlusu Murat Üçer ile Veli Taşkıran'a bağlı çalışır. Bunlardan aldığı talimatlarla keşifler yapar. Bu iki teröristten aldığı talimatla Dürümlü mezrasında patlatılan bomba yüklü kamyonun öncülüğünü Veli Taşkıran'ın da öz dayısıdır."





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