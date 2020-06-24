CHP’li Başkan görevden alındı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde 2014'te belediyeye ait akaryakıt istasyonu için düzenlenen iki ihaleyi de adrese teslim tek katılımcıya verdiği belirlenen Balıkesir'in Erdek Belediye Başkanı CHP'li Hüseyin Sarı, ihaleye fesat karıştırma' suçundan görevinden uzaklaştırıldı. Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yargı kararının Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2014/165 sayılı kararı ile alındığı ve bahsi geçen mülkün Erdek ilçesi 12 Pafta 165 Ada ve 65 Parsel sırasında kayıtlı ve üzerinde akaryakıt istasyonu bulunan gayrimenkul olduğu hatırlatıldı.