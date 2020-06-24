CHP'li Canan Kaftancıoğlu istedi, İstanbul Barosu harekete geçti!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun; kendisi hakkında suç duyurusunda bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç'u İstanbul Barosu'na şikayet ettiği ortaya çıktı.

İstanbul Barosu'nun; Canan Kaftancıoğlu'nun şikayeti üzerine harekete geçtiği ve avukat Sezgin Tunç'tan savunma istediği öğrenildi. İstanbul Barosu Genel Sekreteri Cengiz Yaka, avukat Sezgin Tunç'tan 20 gün içinde savunmasını göndermesini istedi.

TUNÇ: "İSTANBUL BAROSU, ŞİKAYETİ SAVUNMA ALMADAN REDDETMİŞ OLMASI GEREKİRDİ"

Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından paylaşımda bulundu ve İstanbul Barosu'nun savunma talep etmesini eleştirdi. Sezgin Tunç, "Sadece mesleki bir faaliyetin icrası mahiyetindeki bir 'suç duyurusu' hakkında yapılmış olan bu mesnetsiz şikayetin savunma alınmak üzere tarafıma hiç gönderilmeden reddedilmiş olması gerekirdi" ifadelerini kullandı.

CANAN KAFTANCIOĞLU ŞİKAYETTE BULUNDU, İSTANBUL BAROSU HAREKETE GEÇTİ

Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç, müvekkilinin kiraladığı arsayla ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, asılsız iddialarda bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında da suç duyurusunda bulundu. Canan Kaftancıoğlu, söz konusu suç duyurusunun ardından Sezgin Tunç'u İstanbul Barosu'na şikayet etti.

Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç, İstanbul Barosu'nun kendisinden savunma istenmesini şöyle eleştirdi:

"Canan Kaftancıoğlu hakkında müvekkiller adına avukat sıfatıyla yaptığımız suç duyurusu nedeniyle hakkımda İstanbul Barosu'na yaptığı şikayet ve bu şikayete cevabım aşağıdadır."

"Sadece mesleki bir faaliyetin icrası mahiyetindeki bir 'suç duyurusu' hakkında yapılmış olan bu mesnetsiz şikayetin savunma alınmak üzere tarafıma hiç gönderilmeden reddedilmiş olması gerekirdi."

"Şikayet eden Kaftancıoğlu aleyhine yaptığımız suç duyurusunda ne Avukatlık Kanunu'na ne Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları'na aykırı bir durum bulunmaktadır. Suç duyurusu dilekçemizi aşağıda paylaşıyorum."

"15 yıldan beri mensubu bulunduğum İstanbul Barosu tarafından üyesi hakkında yapılmış olan bu mesnetsiz şikayet üzerine hakkımda verilecek kararı da duyuracağım."

"SUÇ DUYURUSUNDA NE AVUKATLIK KANUNU'NA NE TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ MESLEK KURALLARINA AYKIRI BİR DURUM YOK"

Fahrettin Altun ve Fatmanur Altun'un avukatı Sezgin Tunç, İstanbul Barosu Başkanlığı'na gönderdiği savunmasında; Canan Kaftancıoğlu aleyhine yapılan suç duyurusunda ne Avukatlık Kanunu'na ne Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarına aykırı bir durum bulunmadığını açıkladı.

Sezgin Tunç, savunmasında şunları söyledi:

"Müvekkillerim Sayın Fatmanur Altun ve Sayın Fahrettin Altun'un ikametlerinin izinsiz olarak fotoğraflanması ve üçüncü kişilerle paylaşılması eylemini gerçekleştirenler ve bilahare bu eylemin talimatını verdiğini ve desteklediğini beyan eden şikayetçi hakkında yaptığımız bir suç duyurusuna ilişkin olarak, Canan Kaftancıoğlu adına vekilleri tarafından hakkımda 'disiplin soruşturması yapılarak gereğinin yapılması' talep edilmiştir."

"TEMELSİZ ŞİKAYETİN TARAFIMA HİÇ TEBLİĞ EDİLMEDEN REDDEDİLMİŞ OLMASI GEREKİRDİ"

"Öncelikle, mensubu bulunduğum İstanbul Barosu tarafından sadece mesleki bir faaliyetin icrası olan bir 'suç duyurusu' hakkında yapılmış olan bu mesnetsiz ve temelsiz şikayetin tarafıma hiç tebliğ edilmeden reddedilmiş olması gerekirken savunma alınmak üzere tarafıma tebliğ edilmiş olmasını büyük bir üzüntüyle karşıladığımı belirtmek isterim."

"Şikayet ve bu şikayeti işleme alan mantığa göre, İstanbul Barosu'na bağlı olan tüm avukatlar tarafından yapılan her bir suç duyurusu bir baro şikayetine dönüşebilecek ve suç duyurusu yapan her bir avukat savunma vermek durumunda kalabilecektir. Yine aynı mantıkla sayın meslektaşlarım tarafından aleyhime yapılan şikayete karşı benim de kendilerini şikayet etmem gerekecek ve bu fasit daire sonsuza kadar devam edebilecektir."

"Şikayetin içeriğinde meslektaşlarım tarafından şahsıma yöneltilmiş ağır ithamları bir kenara koyarak, şikayet dilekçelerine hakim olan öfkeli ve emredici dilin tasvip edilmemesi gerektiğini, bu dilin bir avukata yakışmadığını da belirtmek isterim."

"Şikayetin içeriğine gelince; tarafımca şikayet eden kişi aleyhine yapılan suç duyurusunda ne Avukatlık Kanununa ne Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarına aykırı bir durum bulunmamaktadır. Müvekkilimin talebiyle tarafımca yapılan suç duyurusunda, Türk Ceza Kanunu'ndaki tüm suçları saymış olsak bile, Cumhuriyet Savcılarının iddiamızla değil, somut eyleme uyan ilgili ceza kanunu maddesi doğrultusunda işlem yapacağını hem sayın meslektaşlarım hem de sayın Başkanlığınız çok iyi bilmektedir. Avukatın somut eyleme uyan suç maddesini kesin ve doğru bir şekilde belirtmesi gibi bir zorunluluğu bulunmadığı gibi iddia edildiği şekilde bir suç duyurusu yapmak için bir suçun kesinleşmesini beklemek zorunluluğu da bulunmamaktadır. Şikayetçinin hukukçu olmadığı ve bu gerçekleri bilemeyebileceği ancak sayın meslektaşlarım tarafından bu gerçeğin kesin olarak bilinmesine rağmen yapılan bu mesnetsiz ve temelsiz şikayetin amacının Avukatlık Meslek İlkelerine gösterdikleri saygı ve özen olmadığı, aksine müvekkillerim adına yürütmekte olduğum iş ve işlemler nedeniyle şahsımın baskı altına alınma girişi olduğu çok açıktır."

"İSTANBUL BAROSU, ADETA ŞİKAYETÇİ İLE BİRLİKTE HAREKET EDİYORMUŞ İNTİBAI VERİYOR"

"Baroların mesleklerini icra ederken, üyeleri olan avukatlara kolaylık sağlaması görevi gereğince, bu şikayetin tarafıma tebliğ edilmeden reddi gerekirken adeta şikayetçi ile birlikte hareket ediyormuş intibaını vererek bu mesnetsiz şikayete cevap yazmak mecburiyetinde bırakmanız nedeniyle teessüflerimi belirterek, şikayete konu tüm iddiaları reddettiğimi bildiririm."

SEZGİN TUNÇ, CANAN KAFTANCIOĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç, Kuzguncuk'ta kiraladığı araziye kaçak yapılar yaptırdığına yönelik gerçek dışı haber yapan Cumhuriyet Gazetesi, açık ihale sürecini çaptıran ve iftirada bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Sezgin Tunç; şunları söylemişti:

"CHP İl Başkanının hukuka uygun olarak gerçekleştirilen bir ihale sürecini 'izinsiz yapılaşmaya açma' şeklinde vasıflandırması, müvekkili ve ihaleyi gerçekleştiren kurumu itibarsızlaştırma ve tezvirat amacı taşımaktadır. CHP İl Başkanı kasıtlı olarak açık ihale sürecini çarpıtmaya çalışmıştır ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açık ihale tarihlerini zikretmemiştir. Yine beklendiği üzere CHP tarafından siyasi şov amacıyla yapılan suç duyurusu girişiminin de hem hukuki hem de ahlaki olarak temelsiz bir deneme olduğu açıktır. Bu iftira ve itibarsızlaştırma girişimine karşı müvekkil adına, CHP İstanbul İl Başkanı ve ilgili il meclis üyeleri aleyhine işledikleri iftira ve suç isnadı fiilleri ile siyasi ahlaktan yoksun ithamları nedeniyle suç duyurusunda bulunulacaktır. Netice olarak, gerek gazete haberi gerek bir kısım CHP'li siyasetçinin hukuka ve ahlaka aykırı iddia ve isnatlarımı reddettiğimizi, başta Cumhuriyet gazetesi olmak üzere bu iddiaları yayınlayan ve yayanlar ile ellerindeki kamu gücünü siyasi ve rövanşist amaçlarla kullananlar aleyhine her türlü yasal yola başvuracağımızı değerli kamuoyuna saygıyla duyururuz."