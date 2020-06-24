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İSPARK'tan çıkartılan işçiler, önünde gösterisi yaptı

İSPARK'taki görevlerine son verilen işçiler, () önünde kararı etti.

AA
Giriş Tarihi: 24.6.2020 15:46 ABONE OL
İSPARK'tan çıkartılan işçiler, İBB önünde protesto gösterisi yaptı

İBB iştiraklerinden İSPARK'taki işlerine 8 Haziranda son verilen bir grup işçi, Saraçhane'deki belediye binası önünde protestoda bulundu.

"Nerede namus şeref sözü veren Kılıçdaroğlu" pankartı açıp "Her şey çok güzel olmadı", "Haksızlık varsa direnmek haktır" yazılı dövizler açan işçiler, adaletsiz şekilde işten çıkarıldıklarını söylediler.

İşten çıkartılan işçiler adına konuşan Ömer Çevik, 15 yıllık emeklerinin gasp edildiğini öne sürerek belediyenin, işten çıkarma yasağını delmek için İş Kanunu'nun 25/5 maddesini kullandığını belirtti.

Çevik, işten çıkarma eyleminin hukuksuz olduğunu ifade ederek, "Bizi 'güveni kötüye kullanmak', hırsızlık yapmak gibi fiillerin de bulunduğu maddeden attılar. Paylaşımlarda hakaret etmedik. İfade özgürlüğü nerede? Bu madde ile bizi zanlı durumuna soktular. Biz hırsızlık yapmadık. Yıllarca alın terimizle çalışıp kurumumuza, İstanbullulara hizmet ettik." diye konuştu.

İşten çıkarılan arkadaşlarının mağdur duruma düşürüldüğünü dile getiren Çevik, yargı yoluna başvurduklarını kaydetti.

İşçiler, eylemlerinin ardından sloganlar atarak dağıldılar.

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İSPARK'tan çıkartılan işçiler, İBB önünde protesto gösterisi yaptı
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