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olaylarının yıldönümünde düzenlenecek anma programlarıyla ilgili son dakika gelişmesi

tarafından verilen karara göre, koronavirüs nedeniyle 2 Temmuz Olayları'nın yıl dönümünde en fazla 100 kişinin anma programına katılmasına izin verilecek. Şehir dışından katılımcılar kabul edilmeyecek.

DHA
Giriş Tarihi: 24.6.2020 14:11 ABONE OL

İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından verilen karara göre, koronavirüs nedeniyle 2 Temmuz Sivas Olayları'nın yıl dönümünde en fazla 100 kişinin anma programına katılmasına izin verilecek. Şehir dışından katılımcılar kabul edilmeyecek.

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Sivas olaylarının yıldönümünde düzenlenecek anma programlarıyla ilgili son dakika gelişmesi
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