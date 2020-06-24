Son dakika: Kadir Şeker ve darbedilen kadından çelişen ifadeler! Mahkemeden flaş karar...

BOĞAZIMA YAPIŞTI, NEFESİM KESİLDİ, ÖLECEĞİMİ HİSSETTİM'

Özgür Duran'ın arkasından geldiğini ifade eden Kadir Şeker, ''Sonra arkamdan gelip, gözüme yumruk attı. Bana sürekli yumruklar atıyordu. Sonra boğazıma yapıştı, nefesim kesildi. Öleceğimi hissettim. Belki beni bırakır diye, cebimden bıçağı çıkardım. Ama ben ona karşılık veremedim. Beni de bırakmadı. Sırt üstü yere düşmüştüm. O da benim üzerimde omuzlarımdaydı. Bir süre sonra kalktım ve olay yerinden ayrıldım. Elimde kan olduğunu gördüm. Kendi elimin kesildiğini zannettim. Daha sonra eve gittim. Teyzem ve kuzenime, akşam polisler beni almaya gelince olayı anlattım. Kesinlikte şahsın yaralandığını fark etmedim. Kendi elim kesildi zannettim. Ben böyle olsun istemedim. Çok üzgünüm. Kesinlikle kötü bir art niyetim yoktu. Sadece kadının iyi olduğunu görmek, öğrenmek istedim''dedi.