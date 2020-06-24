Terör suçundan 9 yıl hapis cezası

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 5 ayrı suçtan verilen hapis istinaf incelemesi sonucunda onandı.Yerel mahkemenin kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından usul ve esas yönünden isabetli bulundu. Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere karar verildi. Kaftancıoğlu'nun dosyası Yargıtay'a gidecek. Son kararı Yargıtay verecek.Bilindiği gibi, Canan Kaftancıoğlu'na "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama", "Kamu görevlisine görevinden revinden dolayı hakaret", "Cumhurbaşkanı'na hakaret", "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 9 yıl 8 ay 20 hapis cezası verilmişti.