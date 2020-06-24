Tuğra Berk’in babasının kanı yerde kalmadı

Adıyaman kırsalında geçen ay öldürülen 3 teröriste ait silahlarda yapılan balistik incelemede teröristlerin, Sincik'te geçen yıl şehit düşen polis memuru Taha Uluçay'ın katili oldukları tespit edildi. Şehidin oğlu 3 yaşındaki Tuğra Berk, pandemi nedeniyle bayramda babasının Kayseri'deki mezarına gidememiş, Adıyaman'daki evinde babasının fotoğrafını öpmüştü. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı istihbarat birimleri, eylem hazırlığında olan ve sinyal takibiyle izlenen 3 teröristin Adıyaman kırsalına sızdıklarını belirledi. Bunun üzerine Jandarma Özel Harekât timleri operasyona çıktı. 7 Mayıs sabahı İHA'lar hainlerin Yeşiltepe köyü kırsalında olduklarını belirledi. "Teslim ol" çağrısına silahla karşılık veren 3 terörist SİHA ile nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Teröristlerin 1 milyon lira ödüllü turuncu kategoride aranan "Sabri Pir" kod adlı Zeynel Gözübüyük, 500 bin lira ödüllü gri listede aranan "Bezar Komagene" kod adlı Zeynal Alakuş ve "Bager adar " kod adlı Gaffari Yorulmaz oldukları belirlendi.