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Aile, Çalışma ve Bakanlığı açıkladı: Yüz yüze aile danışmanlık hizmeti tekrar başlıyor

'Kontrollü normalleşme' dönemi ile birlikte geçici olarak durdurulan hizmetler tekrar başlıyor. Aile, Çalışma ve Bakanlığı, yüz yüze aile danışmanlık hizmetinin maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek, 1 Temmuz'dan itibaren tekrar başlatılacağını duyurdu.

DHA
Giriş Tarihi: 25.6.2020 11:55 Son Güncelleme: 25.6.2020 12:03 ABONE OL
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıkladı: Yüz yüze aile danışmanlık hizmeti tekrar başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yüz yüze aile danışmanlık hizmetinin maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek, 1 Temmuz'dan itibaren tekrar başlatılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü normalleşme takvimini hazırladı.

1 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Buna göre, telefon ve online görüşmeler olarak sürdürülen aile danışmanlığı hizmeti, yeniden yüz yüze olarak yürütülmeye başlanacak. Yüz yüze danışmanlık hizmeti maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek, 1 Temmuz'dan itibaren tekrar başlayacak. Aile bütünlüğünü korumak ve güçlendirmeye amacıyla hayata geçirilen aile danışmanlığı hizmeti, il müdürlüklerinde ve sosyal hizmet merkezlerimizde görev yapan danışmanlar aracılığıyla ücretsiz sunuluyor. Ülke genelinde, bugüne kadar 40 bin kişiye ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuldu.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıkladı: Yüz yüze aile danışmanlık hizmeti tekrar başlıyor
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