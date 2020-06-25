Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri CANLI | TOKİ Kars ve Ardahan kura çekilişi sonuçları! 2020 TOKİ Ardahan ve Kars Merkez  ile Göle kura sonuçları isim listesi sorgulama

CANLI | ve Ardahan kura çekilişi sonuçları! 2020 TOKİ Ardahan ve  ile Göle kura sonuçları isim listesi sorgulama

Ardahan ve kura sonuçları isim listesi bugün canlı yayın ile açıklanıyor! TOKİ Ardahan ve kura çekilişi 25 Haziran günü erken saatlerde başladı. 100 Bin sosyal konut projesi kapsamında Ardahan ve Kars Merkez'e TOKİ tarafından inşa edilen konutlar sahiplerini buluyor. TOKİ Ardahan ve Kars Merkez konutlarında toplam 988 adet daire olacak. Bu 988 sosyal konut arasında ise 662 adet daire 2+1 tipinde, 326 konut ise 3+1 tipinde inşa edilmekte. Bu başlık atlında, 100 Bin sosyal konut kapsamında yapılan TOKİ Ardahan Merkez ve Göle ile Kars Merkez kura sonuçları yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 25.6.2020 10:09 Son Güncelleme: 25.6.2020 10:16 ABONE OL
CANLI | TOKİ Kars ve Ardahan kura çekilişi sonuçları! 2020 TOKİ Ardahan ve Kars Merkez  ile Göle kura sonuçları isim listesi sorgulama

Ardahan Merkez ve Göle konutları ile projesi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, Ardahan ve Merkez konutları, 2020 TOKİ kura çekilişi ile sahiplerini buluyor. Çekilişler, Twitter ve Facebook sayfaları üzerinden canlı yayınlanıyor. TOKİ Kars Merkez ve Ardahan Göle ilçesi ile Merkez kura sonuçları, projeye başvuran vatandaşlar tarafından araştırılıyor.. Peki, TOKİ Ardahan ve Kars Merkez kura sonuçları isim listesi ile ev çıkan isimler kimler oldu?

TOKİ KARS VE ARDAHAN KURA ÇEKİLİŞİ 25 HAZİRAN 2020

Haberimizde, TOKİ Kars ve Ardahan kura çekiliş sonuçları hakkında merak edilen tüm bilgiler yer alıyor.

CANLI | TOKİ Kars ve Ardahan kura çekilişi sonuçları! 2020 TOKİ Ardahan ve Kars Merkez  ile Göle kura sonuçları isim listesi sorgulama

TOKİ ARDAHAN VE KARS KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

TOKİ Kars ve Ardahan canlı çekiliş - Facebook (Çekiliş saati: 10.00)

TOKİ Kars ve Ardahan canlı çekiliş canlı - Twitter

CANLI | TOKİ Kars ve Ardahan kura çekilişi sonuçları! 2020 TOKİ Ardahan ve Kars Merkez  ile Göle kura sonuçları isim listesi sorgulama
CANLI | TOKİ Kars ve Ardahan kura çekilişi sonuçları! 2020 TOKİ Ardahan ve Kars Merkez  ile Göle kura sonuçları isim listesi sorgulama
ARKADAŞINA GÖNDER
CANLI | TOKİ Kars ve Ardahan kura çekilişi sonuçları! 2020 TOKİ Ardahan ve Kars Merkez  ile Göle kura sonuçları isim listesi sorgulama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA