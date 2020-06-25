CANLI | TOKİ Kars ve Ardahan kura çekilişi sonuçları! 2020 TOKİ Ardahan ve Kars Merkez  ile Göle kura sonuçları isim listesi sorgulama

TOKİ Ardahan Merkez ve Göle konutları ile Kars Merkez projesi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, Ardahan ve Kars Merkez konutları, 2020 TOKİ kura çekilişi ile sahiplerini buluyor. Çekilişler, Twitter ve Facebook sayfaları üzerinden canlı yayınlanıyor. TOKİ Kars Merkez ve Ardahan Göle ilçesi ile Merkez kura sonuçları, projeye başvuran vatandaşlar tarafından araştırılıyor.. Peki, TOKİ Ardahan ve Kars Merkez kura sonuçları isim listesi ile ev çıkan isimler kimler oldu?

TOKİ KARS VE ARDAHAN KURA ÇEKİLİŞİ 25 HAZİRAN 2020

Haberimizde, TOKİ Kars ve Ardahan kura çekiliş sonuçları hakkında merak edilen tüm bilgiler yer alıyor.