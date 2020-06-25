CHP İl Başkanı Çankır; Eski Başkan Aksu’yu eleştirdi

Aydın kentinin dokularında saygı şehrin insanlarında da sevgi olduğunu belirterek açıklamasına başlayan CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır açıklamasında "Siyaset arenasında gittiği her partide yüz bulamayan, sırt çevrilen Aksu, Aydın'ı 'Dingonun ahırı' sanmış olacak ki külhanbeyliğine soyunmuş. Mental yetmeyince trollüğe soyunmuş, yazacak bir şey bulamayınca tehtite başvurmuş koltuk meraklısı şahıs. Amacı siyasette koltuk ise o artık olmuyor. Biz sana alalım bir koltuk otur onda dinlen evinde. Öyle bizim Efeler İlçe Başkanımızın açıklamalarına verecek cevap bulamayınca 'Döverim' falan ile olmaz bu iş. Seni sevenler var ve onlara saygımız da var. Lakin bu iş bu yaşta olmaz. Hele bu iş tehtit ile hiç olmaz. Her şeyi büyükler bilmez. Akıl yaşta değil baştadır ve aynı zamanda akıl akıldan da üstündür. Senden üstün olanı senin seviyene çekmeye çalışma. Bırak artık bu kentin yakasını da hizmet yapanları bu işlerle meşgul etme. Efeler İlçe Başkanımızın açıklamalarının sonuna kadar arkasındayım, yanındayım" ifadelerini kullandı.