Dürümlü katiline 17 kez ağır müebbet

Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Dürümlü mezrasında 16 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına öncülük ettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan Burhan Taş, 17 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Teröristler 12 Mayıs 2016 günü Valilik binasına saldırı düzenlemek için 13 ton bomba yüklü kamyonu Dürümlü mezrasında gizlemek istemiş, köylülerin durumu fark etmesi üzerine bombayı patlatıp 16 köylüyü şehit etmişti. Olaydan sonrası bombayı köye getiren Burhan Taş yakalanmıştı.