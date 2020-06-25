Yassıada kararlarını yok sayan yasanın TBMM'de oy birliğiyle kabul edilmesi Adnan Menderes'in Aydın'ın Koçarlı ilçesine bağlı Çakırbeyli Mahallesi'nde memnuniyetle karşılandı.Çakırbeyli Mahallesi muhtarı Özer Orcan (65), "Geç kalmış bir karar. 60 yıl önce yapılan büyük bir hatadan dönülmüş oldu. Geç olsa da tüm köyümüz büyük sevinç yaşadı. Menderes'in ailesi de maddi manevi tazminat davası açabilecek. Adnan Menderes sebepsiz yere idam edildi. O artık resmi olarak şehit Başbakanımız. Onun idam edilmesi Türkiye'nin tarihinde bir utanç vesikası olarak kalacak" diye konuştu. Çakırbeyli Mahallesi'nde iki dönem muhtarlık yapmış olan köyün en yaşlısı Yusuf Yılmaz (95) ise şunları söyledi: "Adnan Menderes ile beraber oturup yemek yedim. Görüşmelerimiz oldu. Karara çok sevindim. Benim gibi onunla vakit geçirmiş, oturup sohbet etmiş birini daha çok mutlu etti. Geç de olsa hak adalet yerini buldu" dedi.Adnan Menderes'in Yassıada'nın ardından dönmeyi hayal ettiği Çine Çayı kenarına inşa edilen müzeye katkı sağlayan isimlerden olan eski muhtar Mehmet Demir (76) "Hak adalet yerini buldu. Çok geç kaldı ama yine emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Adnan Menderes idam edildiğinde ağlayamadık bile. Aynı dönemde Yunanistan'de darbe olmuştu. Karamanlis de Menderes ile aynı dönemde Başbakanlık yaptı. Karamanlis'i Fransa'ya sürgüne gönderdiler. Karamanlis daha sonra Yunanistan'da Cumhurbaşkanı bile oldu. Bizim Başbakanımız hiç uğruna şehit oldu" diye konuştu.