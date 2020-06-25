Hakkari şehidi uğurlandı

Hakkari Yüksekova sınır bölgesinde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında, İran istikametinden açılan taciz ateşi sonucu 2 asker yaralandı, Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Durak sevk edildiği hastanede şehit oldu.Şehit Durak için ilk tören Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenirken şehidin cenazesi helallik alınması için babaocağı Elazığ'a gönderildi. Maden ilçesindeki tören sonrası şehidin naaşı, araçla memleketi Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Gözekaya köyüne götürüldü. Babası hayatta olmayan şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Durak'ın cenazesi, Gözekaya Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.